Прес-конференція Богдана нагадувала «байки зі склепу» — добірка пліток і маніпулятивних домислів, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, оприлюднену на прес-конференції керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Про це повідомляє прес-служба партії «Удар«.

«Коли такі речі говорить керівник Офісу Президента — це виглядає, як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала «байки зі склепу» — добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше, — зазначив Кличко. — Всі свої, як ви думаєте, «страшилки», пан Богдан, передавайте в правоохоронні органи. І не ганьбіть подібними «інформаційними виступами»! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте», — підкреслив Кличко.

Він ще раз підкреслив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера і голови КМДА є спробою позбавити суспільство права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.