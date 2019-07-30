«Знову рептилоїди»: Соцмережі про «розслідування» РЕН ТВ про масові протести в Москві

Поширювати фільм-анонімку почали ЗМІ, пов’язані з Євгеном Пригожиним.

Телеканал РЕН ТВ (входить в МІЦ «Известия», підконтрольний медіамагнату Юрію Ковальчуку) в понеділок випустив фільм «Зображаючи жертву». Стрічка присвячена протестів проти передбачуваних порушень на виборах у Мосміськдуму, які в суботу переросли в зіткнення з поліцією. Журналісти заявляють: заворушення в Москві «координували західні спонсори». «Росбалт» подивився документальний фільм і коротко переказує його.

«Вони зносили огорожі, кидали в поліцейських пляшки. У хід йшли шматки асфальту, який мирні протестувальники віддирали тут же на вулицях. Все це приправили сльозогінним газом — його принесли з собою мітингувальники», — диктор двох ледь не кричить, фоном грає тривожна музика. Автори стрічки обіцяють розповісти, хто зрежисирував заворушення, хто в цій історії — жертва, а хто — прикидається.

Фільм вийшов у рамках програми «Екстрений виклик», але його авторство залишилося таємницею. У стрічці немає фінальних титрів, тому імена кореспондентів, редакторів, операторів та диктора невідомі.

Короткий переказ

Так звані кандидати в Мосміськдуму на акцію не прийшли — вони пересиділи небезпечний час у відділеннях поліції. Замість себе вони відправили на барикади тих, хто їм повірив. Учасники незаконної акції були осередками зі своїми активістами, які підливали масла у вогонь. Останні весь час звірялися з повідомленнями в смартфонах. Распоясавшаяся натовп не давала проходу в тому числі звичайним перехожим і місцевим жителям. Лише половина з мітингувальників — москвичі, інші приїхали з регіонів. Однакові плакати їм видавали організатори. Протестувальників координували через популярні месенджери і соцмережі, як це вже бувало під час революцій в інших країнах. Одна з жінок расковыряла собі ранку на пальці і вимазала себе кров’ю.

Олександр Головач@aa_golovach На фото герой дня для мене – мниципальный депутат Олександра Парушина. При затриманні їй розбили голову і вона почала мазати поліцейських своїх кров’ю. Тільки це змусило тварин схаменутися і відпустити її. https://twitter.com/aa_golovach/status/1155108747989024768/photo/1″ rel=”nofollow”> 905 https://twitter.com/aa_golovach/status/1155108747989024768″ rel=”nofollow”>16:32 – 27 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

348 осіб(а) говорять про це

Акцію протесту організували кандидати, які просто не змогли зібрати підписи на свою підтримку, оскільки їх у Москві ніхто не знає. Проблеми міських районів їх не дуже цікавлять. Натомість опозиціонери співпрацюють з різними американськими фондами і ходять до посольства США як на роботу. Також гроші їм приходять з Лондона, а витрачаються на імітацію передвиборних кампаній.

Експертами у стрічці виступили: політологи Павло Данилін (член Громадської палати РФ, шеф-редактор сайту «Кремль.орг») і Максим Григор’єв (член Громадської палати РФ), соціолог Роман Романов.

Реакція соцмереж

Інтернет-користувачі здебільшого негативно поставилися до «документального» фільму РЕН ТВ, випливає з коментарів в Twitter і у «ВКонтакте». Одні пригадали телеканалу численні фільми про рептилоидов, інші вказали на фактичні нестиковки в стрічці.

Марина Молчанова@molchalyga “РенТВ” анонсував сьогодні показ фільму, щось на кшталт “Хто така Любов Соболь?”

Я згодна дивитися це тільки в тому випадку, якщо Соболь виявиться емісаром рептилоидов, соратницею Ктулху, ну, на худий кінець, другим пришестям Марії Деві Христос.

Агент Держдепу – ну нудно ж? 1 208 15:47 – 29 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

244 чоловік(а) говорять про це

Марина Молчанова@molchalyga · 29 лип. 2019 р. “РенТВ” анонсував сьогодні показ фільму, щось на кшталт “Хто така Любов Соболь?”

Я згодна дивитися це тільки в тому випадку, якщо Соболь виявиться емісаром рептилоидов, соратницею Ктулху, ну, на худий кінець, другим пришестям Марії Деві Христос.

Агент Держдепу – ну нудно ж?

Kovu [email protected] Якщо РенТВ, то однозначно @SobolLubov має якесь відношення до інопланетян, можливо навіть до самим рептилоидам з Нібіру. 4 16:48 – 29 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Kovu Dragon

Броненосець котенкин@Bronenosecnight РенТв анонсував в прямому ефірі розчленування Любов’ю Соболь своєї дочки і зґвалтування її чоловіком свежевыкопанных трупів. 7 19:41 – 29 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Броненосець котенкин

Varvara [email protected] Той незграбний момент, коли придурки з РенТВ в брехні про суботній протест на картинку,бесящую москвичів всіх політичних поглядів вже 4 роки,дають за кадром текст у дусі «баламути підготувалися і викорчували важенну московську плитку» »

І хто після цього іногородній? https://twitter.com/supervarka/status/1155901890363822081/photo/1″ rel=”nofollow”> 10 https://twitter.com/supervarka/status/1155901890363822081″ rel=”nofollow”>21:04 – 29 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Varvara Gryaznova

Андрій Нечаєв@aanechaev РенТВ видало перли брехливості і дурості. Протестувальники вийшли за пляшку портвейну, але їх координували менеджери через соцмережі.

Вийшло 3500, але заарештували 1500

Будували барикади

Гудков злякався і ходив навколо – це коли весь рунет знає, що Діму затримали ще до початку акції і т. п 978 23:43 – 29 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

247 чоловік(а) говорять про це

Андрій Нечаєв@aanechaev · 17 год РенТВ видало перли брехливості і дурості. Протестувальники вийшли за пляшку портвейну, але їх координували менеджери через соцмережі.

Вийшло 3500, але заарештували 1500

Будували барикади

Гудков злякався і ходив навколо – це коли весь рунет знає, що Діму затримали ще до початку акції і т. п

Михайло Новиков@Finn100Finn Якщо Перший канал цинічно бреше, «Росія 1» – брудно, НТВ – бездарно, то РенТВ – жахливо безглуздо. 16 00:17 – 30 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Михайло Новіков

Проміж Рядків@k_alexej РЕН-ТВ: «Кандидати-невдахи на гроші західної розвідки вивели на вулиці приїжджих» На РЕН знову напали рептилоїди 11:28 – 30 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Проміж Рядків

Є й інші думки.

Ілля Ремесло ✔@iremeslo · 6 год Розслідування Рен-ТВ про “мирних протестувальників”:http://ren.tv/proekt/2019-07-29/izobrazhaya-zhertvu-kto-i-zachem-ustroil-pogromy-v-moskve … Там є і фрагмент з співробітником Люби Соболь, який розповів як “прозоро” вона збирала підписи.

Дьякова Людмила@milla703 Молодці РенТВ. По суті і в точку 1 12:20 – 30 лип. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

Дивитися інші твіти Дьякова Людмила

Розслідування РЕН ТВ залишилося практично непоміченим іншими ЗМІ. Виключення становить здебільшого лише пул видань, що входять в так звану «фабрику медіа», підконтрольну ресторатору Євгену Пригожину. Після виходу фільму про нього розповіли видання «Народні новини», «Економіка сьогодні», «Політика сьогодні», «ФАН», «Політична експертиза» та інші.

Судячи з інформації на сайтах «фабрики медіа», видання з’їхали з бізнес-центру «Ілліч» на Белоостровской вулиці. Тепер вони розташовуються в БЦ «Чорна річка», який розташований неподалік.

Реакція РЕН ТВ

Інтернет-користувачі спробували вказати журналістам «Известий» на певні нестиковки, які є в розслідуванні. Реакція телеканалу була негайною — критиків стрічки моментально банили в соцмережах, розповіли «Росбалту» заблоковані юзери. Причиною вказувався «спам».

Підготував Ілля Давлятчин