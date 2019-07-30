Росіяни поскаржилися на погіршення матеріального становища

Кожен четвертий росіянин (24%) констатує, що за останні місяці його матеріальне становище погіршилося. Такі результати опитування Фонду «Громадська думка» (ФОМ).

При цьому, вказується в дослідженні, 8% респондентів оголосили про поліпшення матеріального становища сім’ї. Більшість же опитаних (67%) взагалі не помітили зміну в цьому аспекті.

ФОМ також вказує, що 22% респондентів сподіваються на поліпшення матеріальної ситуації, тоді як 18% чекають лише її погіршення.

Раніше у вівторок результати опитування оприлюднив дослідницький центр порталу Superjob, який відзначив, що майже третина росіян (29%) через брак коштів не можуть собі дозволити навіть тижневу відпустку. Втім, визнали експерти, у порівнянні з аналогічним дослідженням в 2016 році, «більше росіян стало відпочивати: кількість громадян, які не можуть дозволити собі відпочинок, скоротилася на 12 процентних пунктів — 41% у 2016 році і 29% сегодня».

Додамо, що напередодні Федеральна служба державної статистики представила дані, згідно з якими чисельність населення РФ з доходами нижче прожиткового мінімуму (рівень бідності) збільшилася в I кварталі 2019 року на 0,5 млн осіб в річному зіставленні і досягла 20,9 млн осіб, або 14,3% населення країни. За січень—березень минулого року, зазначає відомство, частка росіян з доходом нижче прожиткового мінімуму становила 13,9% населення країни (20,4 млн осіб).