11 кримінальних проваджень. Порошенко заперечує реальність,- Труба

Директор державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає. Про це повідомляє УП.

Пряма мова: “В останньому інтерв’ю Петро Олексійович суперечить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту. Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів”.

“Говорить, що Директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету – разом з народним депутатом, прес-секретарем та охороною – з вимогою провести допит тут і зараз.

Каже про “дивні і дурні запитання слідчих”, та стверджує, що проваджень в ДБР не існує.

Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає.