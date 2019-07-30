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Праска, як символ радянського дитинства

30.07.2019

Утюг, как символ советского детства

 

Утюг, как символ советского детства
Подивився на підбірку фотографій радянських іграшок, почитав слиняві коментарі до цієї добірці і зрозумів для себе ось що. Різниця між совком і нормальною людиною полягає в наявності почуття стилю, почуття прекрасного, так сказати. У совків розуміння краси відсутня практично повністю.

Хтось, здається радянські письменник Аркадій Гайдар, сказав, що дитину обдурити не можна і для нього треба робити, як для дорослих, тільки краще. Дурниця. Можна обдурити, та ще як можна-то. Якщо дитину з дитинства оточити атмосферою убозтва і сірості, і не показувати йому нічого прекраснішого чавунного праски, то дитина буде впевнений, що чавунний танк без гусениць, пофарбований у унылоболотный колір – це і є сама найчудесніша іграшка на світі. Ця дитина буде впевнений, що солдатик – це щось зроблене з серосинего пластику, расплющенное так, наче по ньому каток проїхав і ніяких інших солдатиків не може бути в принципі. Якщо дитина – дівчинка, то вона буде самовіддано гратися з пупсом, выглядящем наче труп, купаючи її у ванночці грязносерого кольору і з чайною посудом з такого ж варварського кольору пластику.

А потім ця дитина виросте. І навколо себе буде створювати точно таке ж сіре сумне одноманітність. І, що найнеприємніше, буде з божевільним поглядом кричати: «це найкраще!». І вдіяти тут нічого не можна. Бо смак до прекрасного формується з дитинства. Совку неможливо пояснити, що Совдеп був сірий і нудний – він не може цього зрозуміти в принципі, оскільки у нього з дитинства атрофований орган, який допомагає відрізнити сірість і сумовитість від краси і різноманітності.

Але в дитинстві-то цей орган ще не атрофований. Тому звичайний радянський дитина, який серед чавунних «танків», роздавлених «солдатиків» і трупо-пупсиків раптом бачив нормальну іграшку, хоча б випущену в НДР, починав раптом розуміти: праска – це не найбільш приємна штука на світі. Якщо ж йому в руки потрапляла машинка англійської фірми «Matchbox», або солдатики тієї ж фірми, то після цього радянські сурогати він вже починав сприймати саме як сурогати.

До речі, у підбірці фотографій за посиланням, деякі фотографії – це не іграшки. Наприклад ось це:
Утюг, как символ советского детства

Ці машинки з’явилися в СРСР у кінці 70-х і проходили не за розрядом іграшок, а по розряду колекційних моделей для дорослих дядьків і коштували відповідно – від 3 до 10 рублів залежно від моделей (звичайні радянські іграшкові машинки не коштували дорожче рубля). Але навіть ці колекційні моделі для дорослих з дверцями, що відкриваються, якщо порівняти їх з іграшковими моделями «Matchbox», кілька програвали.

Гаразд, бог з ним, з «Matchbox». Візьмемо тільки так звані країни народної демократії – Польща, НДР, Чехословаччина. Пам’ятаю, в 70-х можна було купити чеський набір моделей автомобілів 30-х років – «Іспано Сьюиза», «Искота фрашнини» (мені з дитинства саме такі назви запам’яталися, можливо вони насправді називалися інакше). Так ось за якістю ці машинки перевершували радянські вироби. Вони були зроблені як-то витонченіше. Адже дитина – він набагато тонше дорослого помічає дрібні деталі. Ще продавалися ГДРовские збірні моделі автомобілів початку XX століття. Вони продавалися не так вже часто, але все-таки після тривалих ходінь «Дитячим світів» і «Домівках іграшки» можна було зібрати невелику колекцію цих красивих автомобілів. Звичайно, не таку велику, як у заставці фільму «Троє в човні, не рахуючи собаки» (деякі моделі я тільки в цій заставки і бачив), але все-таки.

А ГДРовская залізна дорого? Це взагалі була епопея всього мого дитинства – кілька років я докуповував рейки, стрілки, вагони, потяги, клеяться моделі будинків в характерній червоній коробці VERO з кольоровими фотографіями… Та власне, ці будинки, навіть самі по собі, без залізниці, представляли із себе об’єкт колекціонування і захоплюючих ігор. У мене був цілий містечко з таких будинків. Один ГДРовский фахверковий будинок з яскравою зеленою травою, реалістично виглядає кущами, черепицею, рамами, двері і т. д. і т. п. – коштував всього похмурого радянського мотлоху, який дбайливо відтворений невідомої мадам, що сумує за СРСР. Пам’ятаю, коли на свято до нас приходили гості – у нас на свята часто збиралися галасливі компанії, чоловіка перед застіллям на півгодини-годину гальмували в моїй кімнаті, бавлячись з моєю дитячою залізницею. Навіть дорослим це було цікаво. Але я не можу собі уявити, щоб їх привабила хоча б на хвилину радянська убога залізниця.

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А клеяться моделі літаків виробництва НДР? Так у кого язик повернеться нахабно заявити, що радянські моделі були «не гірше»? Це просто незрівнянно. А якби звичайної радянської дівчинці запропонувати на вибір – радянську «ляльку Катю» або ляльку виробництва НДР, то вибір був би за німецької лялькою, навіть якщо б дівчинка не знала, що вона німецька. Просто німецькі ляльки виглядали дуже красиво. Але совкам неможливо пояснити, що це таке – вони не розуміють слово «красиво». Для них, якщо лялька зроблена не з хлібного м’якушки, а з пластику і одягнена в сукню, то це вже «краса неземна». До речі, ГДРовские ляльки вивозилися з Москви «приїжджими» майже з такою ж інтенсивністю, як ковбаса. З чого роблю висновок, що за межами Москви таких ляльок майже не продавалося.

Як-то в дитинстві моя тітонька подарувала мені японську збірну модель літака DC-10. І я зрозумів, що ГДРовские моделі – це не верх досконалості. Японська модель відрізнялася від ГДРовских приблизно також, як ГДРовские від радянських. А ще пам’ятаю, як-то матуся принесла «з роботи» якийсь французький каталог – їй дали на кілька днів подивитися. Уявіть тільки – в Совдепії люди як дорогу річ давали один одному подивитися західні каталоги продукції! Радянська людина нічого з перерахованого в каталозі купити не міг – де він це все купить? – але дивився, дивився й дивився на всі очі сотні сторінок кольорових фотографій з одягом і іншими чудесами капіталістичного легпрому.

Особисто мене притягували сторінки з іграшками. Солдатки, фортеці, танки, автомати, гармати, індіанці… якби фотографії з того французького каталогу 70-х помістити поруч з фотографіями радянського мотлоху, зібраного в пості за посиланням, навіть мадам, яка дбайливо зібрала фотографії цієї сірості, зрозуміла б, що таке справжня іграшка і як огидно убого виглядають радянські «солдатики» і «ляльки». До речі, мені щоразу буває смішно, коли совки лають «китайський ” ширпотреб» і одночасно вихваляють переваги цього іграшкового лайна. Як би не були китайські дешеві іграшки погані за нинішніми мірками, але будь-радянський школяр не замислюючись обміняв би мішок свого похмурого радянського мотлоху на сучасні китайські яскраві іграшки.

Пам’ятаю, один однокласник якось приніс каучуковий м’ячик виробництва Тайваню (Тайваню – не США!). По-перше, він був яскравий і різнобарвний. А по-друге… По-друге, якщо з усієї сили кинути його в стіну, від він відлітав до протилежної, потім знову відлітав і так десяток разів. Приблизно такий же ефект був, якщо з силою вдарити цим м’ячиком об підлогу – він тут же відлітав до стелі, потім з силою повертався до підлоги і тарабанив, тарабанив, тарабанив… Ми якось раз навіть розбили вікно в коридорі. Ось була забава на тиждень! А радянські гумові м’ячики? Сіро-синього кольору, який якщо і кинути з усієї сили об підлогу, то він підлетить від сили трохи вище голови. І мляво шмякнется назад. Через кілька років після того, як ми побачили м’ячик з Тайваню, в радянських магазинах теж з’явилися схожі каучукові м’ячики з такими ж фізичними властивостями. Щоправда вони були повністю чорними. Ну так, справді, навіщо дитині яскрава іграшка – нехай грає з гарматним ядром.

Розхожий образ з радянських книжок – мерзенні колонізатори в якій-небудь Новій Гвінеї обмінюють золотий пісок на скляні намиста й папуаси щасливі. Я от думаю – а ми хіба не були ось такими ж папуасами, у яких очі розгорялися від виду будь іноземного дрібнички. І не тому, що вона було іноземній, а тому, що вона була яскравою і красивіше радянського лайна. Потреблядство, говорите? Так ось Совдеп і виховував це саме потреблядство по повній програмі. Бо найкращий спосіб зробити їх людини раба речей – це позбавити його гарних речей, але показувати йому їх видали, у якихось фільмах, каталогах або вітринах магазинів «Берізка». Де зараз ці хлопчики і дівчатка, які були в Совдепії позбавлені красивих солдатиків і літаків, чудових ляльок і суконь? Так хто де, насправді. Деякі з них сьогодні, дорвавшись до нафтової труби, намагаються отримати все те, чого були позбавлені в дитинстві. Тільки з поправкою на сучасні реалії і можливості, що даються мільярди нафтодоларів. Якби маленький хлопчик Рома Абрамович в якому-небудь 1975 році мав у себе гарну іграшкову англійську яхту і красивих солдатиків, то дивись, сьогодні його модель поведінки була б дещо іншою? Ви не знаходите?

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Я вже писав якось про виставку західних іграшок, яка пройшла в Сокільниках де-то в 1972 році і той культурний шок, який пережили радянські діти, що відвідали цю виставку. Я був одним з них. З широкого відкритими очима, завмираючи від захвату я дивився на моделі залізниць, на якісь немислимі автобани, за якими літали гоночні автомобілі, на неймовірних видів пістолети і автомати, на іграшкових солдатиків, які були точнісінько, як живі, і скиглив, випрошуючи у матері, щоб вона мені все це купила. Але мама не могла купити нічого з того, що було на цій виставці, а я не розумів, чому. Чому моя мама і мільйони інших радянських мам не могли купити своїм дітям красивих і витончених іграшок? Ну так, згоден, з праскою теж можна грати. І зі швейною машинкою. І з протигазом. І з кокардою від кашкета. І з стріляною гільзою. І з каструлею, переробленої в шолом пса-лицаря… Можна. Дитина взагалі може грати з чим завгодно. Але йому чомусь завжди хочеться гарної іграшки.

Пара слів про ціну. Радянське лайно мало дуже низьку ціну – це було єдине гідність радянського лайна. Але ось уже іграшки НДР коштували не сказати, щоб дешево. Наприклад, набір 12-мм залізниці (локомотив, три вагони, рейки і трансформатор) обійшлися моєї матінки в 25 рублів – це було дуже дорого. Але воно того варте, кажучи по правді – бо все було зроблено так реалістично, що дух захоплювало. Одна секція рейок, які купувалися додатково, коштувала, якщо не зраджує пам’ять, що близько 30 копійок – теж не дешево, враховуючи, що купувати-то треба було не одну секцію. Додатковий вагон коштував півтора-три рубля, будиночки теж коштували від півтора рублів і вище, окремо локомотив коштував від 10 рублів і вище. Загалом, не найдешевша забава. Теж саме і з ляльками. Пам’ятаю, в якості подарунка на день народження я купив ГДРовскую ляльку за 15 рублів. Мені було років 12. І збирав я цей подарунок довго. Але зате коли я віз цю ляльку додому, то в метро всі дивилися на коробку, як на дивину. Я хоч і хлопчисько, але розумів, що лялька і справді була гарною.

Ну ладно, бог з ними, з ляльками. От мене нерідко дорікають: «чому ви постійно пишете, що СРСР був похмурим і сірим». Але якщо це насправді так і було! Я лише об’єктивно отражаю те, що було в реальності. Звичайно, слід робити поправку – Совдеп був би повністю сірий і нудний, якби в СРСР можна було купити тільки радянські речі та іграшки. Але, на щастя, були товари НДР (у всякому разі, у Москві), Польщі, Чехословаччини, були фарцовщики, продають західні товари (і, в принципі, кожен, хто готовий був викласти місячну зарплату за штани, міг хизуватися в цих західних джинсах).

Ну ладно, що нам США і Франція. Давайте хоча б на НДР подивимося. Адже кожен радянський осудні чоловік знав, що будь-яка продукція НДР на порядок краще, ніж відповідна радянська. Чому? Я як-то в одній із статей риторично запитав: «Чому США могли і запускати космічні кораблі, і кольоровими телевізорами всі сім’ї забезпечувати». Мені хтось глибокодумно відповів: «Тому що в США не було війни та післявоєнної розрухи». Ох вже ця післявоєнна розруха, якої в Совдепії пояснювали всі дірки радянської економіки. І деякі люди всерйоз вірили, що відсутність у 25 відсотків сімей телевізорів справді можна пояснити післявоєнної розрухою. Їм і в голову чомусь не приходить питання: як же це так – у 1957 році, тобто через 12 років після війни, СРСР зміг запустити супутник, тобто створити абсолютно унікальну промисловість, а ось навіть в 1975 році, тобто через 30 років після війни, відсутність нормальних товарів в магазинах або перебої з електроенергією в селі пояснювали післявоєнної розрухою.

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У НДР теж була повоєнна розруха. Та ще така, що СРСР відпочиває. В СРСР була зруйнована промисловість тільки на частині території – захід від Москви, а в НДР було зруйновано абсолютно все. Такі міста, як Дрезден просто перетворені в руїни. Берлін теж майже повністю був зруйнований. У процентному співвідношенні німці втратили набагато більшу частину населення, ніж СРСР. Та крім того, кілька мільйонів німецьких чоловіків після війни ще довгі роки відбудовували зруйновану інфраструктуру СРСР. Ну і не забудемо, що НДР якийсь час сплачувала репарації і контрибуції. Тобто взагалі повний аут. Як хочете, але повоєнна ситуація в НДР була в рази гірше, ніж в СРСР. Але беремо 1975 рік і що ж? А те, що вся продукція НДР була краще відповідної радянської. Всі: текстиль, іграшки, моделі, меблі, посуд – якщо це було зроблено в НДР, перевершувало за всіма статтями радянську продукцію. Навіть клони IBM-360 виробництва НДР були краще радянських.

Чому? Чому соціалізму в НДР вдавалося робити продукцію краще, ніж в СРСР? Сама по собі комуністична система не давала розвиватися НДР належним чином і в НДР теж був дефіцит, і відставання від ФРН. Але якщо порівняти з СРСР – небо і земля. Ну ось навіть іграшковий праска (якщо вже ми про праски почали), зроблений в НДР, був красивіше і привабливіше, ніж радянський іграшковий праска. Так і справжній праска теж. Всі справа тільки в горезвісної німецької педантичності і якості? Мені здається, що справа тут не тільки в цьому. У чому справа у тому, що НДР не вбухивала величезні кошти в розвиток космічних програм і нових засобів ведення війни. В армії НДР теж були хороші танки, але це були іноземні танки, виробництва СРСР. А час і гроші, зекономлені на виробництві танків і ракет, влада НДР пускали на розвиток своєї легкої промисловості. І хоча у них все одно це виходило не дуже – якщо порівнювати з сусідньої ФРН, але все одно, у СРСР всі знали – ГДРовские товари, це найкращі товари з тих, що продаються в Совдепії. Саме тому московський спеціалізований магазин «Лейпциг», в якому продавалися тільки товари з НДР, москвичі і гості столиці щодня брали штурмом і черга в цей магазин – просто щоб зайти! – стояла не менше, ніж в мавзолей.

Але люди, які красивіше чавунного праски у своєму дитинстві нічого не бачили, це не розуміють і ніколи не зрозуміють. Тому досі пускають каламутні сльози за «втраченого раю», який суцільно складався з смутного гівна, дитячі примірники якого дбайливо зібрані і виставлені на загальний огляд якоюсь дамою, якої в Совдепії атрофировали ту частину мозку, яка відповідає за відчуття прекрасного.

А взагалі, звичайно, грати можна і іграшками, вирубаними з поліна сокирою. В дитинстві все зійде. Наприклад, ми в піонертаборі робили кораблики з соснової кори і грали тільки так. І були раді. Але, мені здається, якщо б у кожного з нас була модель корабля, зробленого англійською фірмою «Matchbox», наші ігри менш цікавими від цього не стали б. А розвитку почуття прекрасного це, думаю, сприяло б. Але, як кажуть, якщо б, та якби… Тому у дуже багатьох совків як засів у головах у дитинстві чавунний праска, так вони до цих пір цей праска використовують, як еталон прекрасного. Це даність. Погано тільки, що вони і дітям своїм ці праски імплантують в мозок.

 

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