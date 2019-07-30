В аеропортах Києва та Запоріжжя йдуть обшуки: в ДБР повідомили подробиці

Силовики прийшли з обшуками в аеропорти Києва та Запоріжжя, а також на запорізьку митницю. Про це повідомила в Facebook заступник директор Державного бюро розслідувань Оксана Варченко.

“Просто зараз проводимо кілька санкціонованих обшуків спільно з Державною фіскальною службою України та Генеральною прокуратурою на митному посту аеропорту “Київ” у Жулянах, в приміщенні Запорізької митниці ДФС, на митному посту “Запоріжжя-аеропорт”, – написала вона.

Варченко пояснила, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження.

“Перевіряємо посадових осіб Київської міської митниці, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем. За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку і не оформивши його відповідно до процедури. Цими діями завдано збитків державним інтересам України. Зараз проводимо досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , – повідомила заступник директора ДБР.