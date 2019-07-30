Зловживання владою

Після кожної акції протесту, де ОМОН вистачає і б’є учасників, з’являються коментарі в дусі «Так у нас ще м’яко, у Франції/Америки/Німеччини від них б і мокрого місця на залишили». Часто це говорять тролі, але іноді і звичайні люди, надивившись телебачення. Що на це можна відповісти.

1. Правда, що поліція перевищує свої повноваження і в інших країнах. Правозахисники, політики та ЗМІ там це теж обговорюють, вимагають притягнути винних до відповідальності і нерідко (але не завжди) залучають. Однак це жодним чином не виправдовує жорстокість російських силовиків. Якщо мій сусід б’є дружину або грабує перехожих, це не дає мені права робити те ж саме.

2. Порівнюючи країни, треба дивитися на СИСТЕМНІ проблеми, а не окремі випадки. Так от, ніде в демократичних країнах немає настільки усталеною і міцної системи придушення свободи мирних зібрань, як у нас.

3. У Росії набагато складніше, а часом неможливо узгодити акцію протесту на тему, не влаштовує влади. При фактично дозвільну систему узгодження влади можуть без реальних підстав заборонити акцію або зробити її безглуздою (наприклад, відправивши в якесь віддалене місце, куди мало хто з учасників доїде). Тобто неузгоджені акції — це майже завжди вимушений крок протестувальників, а не навмисна провокація. У більшості західних країн правила набагато ліберальніше або у всякому випадку застосовуються без явної дискримінації.

4. У Росії вважається правопорушенням сам факт участі у мирній акції протесту, причому влада як правило проявляють до таких учасникам нульову терпимість, що суперечить закону (зокрема Європейській конвенції з прав людини). Насправді одне лише формальна відсутність папірця з органу влади не робить протестуючого правопорушником і не дає підстав для розгону акції, навіть якщо вона дещо порушує звичну життя міста.

5. В Росії, до честі наших співгромадян, за останні десятиліття не було жодної політичної акції з якого б то ні було істотними заворушеннями, погромами, нападами на інших громадян, підпалами, биттям вітрин, перевертанням автомобілів, мародерством і всім тим, що періодично трапляється в тій же Франції або США.

Відповідно, якщо ми бачимо омонівців, б’є або волокущего по землі громадянина, ми можемо з майже 100-відсотковою ймовірністю укласти, що відбувається зловживання владою і людину карають за мирне вираження своїх поглядів.