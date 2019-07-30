Політексперт відреагував на бажання СН провести ревізію УІНП

«Починають ревізію нашої історії на догоду Кремлю», – так прокоментував заяву найбільш проросійського депутата політсили «Слуга народу» Макса Бужанського про ревізію Українського інституту національної пам’яті, громадський діяч, блогер, політичний експерт Андрій Смолій. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політ експерта у соціальній мережі фейсбук.

Андрій Смолій пише, щов «слузі народу» вже хочуть зайнятися Інститутом національної пам‘яті.

«Зокрема про це заявив один із найбільш проросійських депутатів політсили Макс Бужанський», – наголошує політичний експерт.

«Новообраний депутат вважає інститут «найбільш корумпованою структурою».

Що ж. Починають ревізію нашої історії на догоду Кремлю. Як Інститут нацпам‘яті вже найбільш корумпована структура, то яка ж тоді найменше? Такої маячні я не чув давно», – висловлює свою думку Смолій.

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Нагадаємо, що політичний експерт Андрій Смолій нещодавно поділився думками про українське сьогодення, в якому все менше згадок про війну, розмов про національне державотворення, про агресора і національні символи. Він наголошує, що Державу та війну підмінили новим сезоном Сватів та розвагами.

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