Хоче до нас примазатися. Не вийде!: Прихильники Порошенко проведе свій парад на День Незалежності

Організатори військового параду в День Незалежності обурені бажанням президента України Володимира Зеленського та його Офісу брати участь в їх заході. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Дмитро Лінько.

«Президент Зеленський спершу скасовує військовий парад, оскільки вважає його марнотратством, а тепер збирається примазатися до організованого ветеранами Маршу Захисників України», — написав він, пообіцявши, що з цієї затії нічого не вийде».

За його словами, якщо Зеленський захоче приєднатися до народної ініціативи, то йому виділять «почесне місце в кінці колони».

«Проявляти неповагу до військових, а потім нахабно паразитувати на їх ініціативи – це верх блюзнірства», — резюмував він.

З ним згоден і ветеран АТО, член партії Петра Порошенко «Європейська солідарність» Олексій Петров.





В коментарях підтримали Петрова: