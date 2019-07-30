Під Києвом чоловік порізав горло своїй дружині

Під Києвом сімейний конфлікт закінчився плачевно. У місті Фастів під час сварки чоловік кухонним ножем порізав горло своїй дружині. Зараз постраждала у реанімації, а нападника затримали.

Інцидент стався 29 липня. Про нього поліцейські дізналися від жінки, яка стала свідком конфлікту. Про це Інформатор дізнався з повідомлення поліції Київської області.

Коли подружжя випивало, вони посварилися. Чоловік схопив кухонний ніж і порізав горло своєї 27-річної дружини. Зараз потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Фастівської лікарні, їй зробили операцію. Також правоохоронці розповіли, що у сімейної пари троє дітей віком 10 місяців, 5 і 6 років. Вони знаходяться під опікою служби у справах дітей.

29-річного нападника затримали статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За фактом цього правопорушення відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.