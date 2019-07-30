У Київській області слідчий пограбував колегу

У Київській області працівник слідчого підрозділу територіального відділення Нацполиции вкрав зі службового кабінету речові докази. Чоловік викрав 5000 доларів і 3200 гривень, які його колега раніше вилучив під час слідчих дій. Слідчому повідомили про підозру.

Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Частина зазначених грошей підозрюваний витратив на власні потреби, а ще 1000 доларів зберігав за місцем проживання в кімнаті гуртожитку, їх вилучили під час обшуку. На даний момент порушнику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також до суду направлено клопотання про відсторонення правоохоронця від посади.

Злочин передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна, що завдала значної шкоди потерпілому, крадіжка). Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років позбавлення волі.