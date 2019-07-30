У мережі висміяли за неграмотність співробітника ВП Зеленського

Журналіст Ігор Соловей на своїй сторінці в Facebook опублікував пост, в якому висміяв за неграмотність нібито співробітника Офісу президента Миколи Богославца. У мережі вже бурхливо обговорюють цей курйоз, відзначаючи, що крім навчання майбутніх депутатів від партії «Слуга народу», потрібно вчити і працівників ВП.

Так, журналіст поділився скріншотом посади кандидата в нардепи Євгенії Кравчук, який з помилками прокоментував Богославець. Кравчук написала, що на другий день тренінгів майбутні нардепи знайомилися з аналізом і розробкою публічних політик.

На що «співробітник» ВП написав: «Гарне фото. Видно що команда профісіоналів».«Після навчання Зе-депутатів потрібно обов’язково запускати навчання співробітників Зе-ОП – але цих треба вчити елементарної грамотності. Інакше такі «профісіонали» нароблять біди. Тільки не треба розповідати про Т9 або опечатке – це давно характерна особливість людини», – підкреслив Соловей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі опублікували фото нібито з тренінгу для майбутніх народних депутатів від президентської партії «Слуга народу» в Трускавці. Зазначимо, на фото, яке потрапило в мережу можна побачити, як майбутнім депутатам показують, що позначають кнопки, якими вони незабаром голосуватимуть у Верховній Раді.

