Зеленський планує не парад – це рейдерування параду, – Висоцький

Народний депутат, журналіст Сергій Висоцький заявляє: Те, що планує Зеленський на День Незалежності, це не парад. Це рейдерування параду, який ініційований самим громадянським суспільством. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Висоцького у соціальній мережі фейсбук.

Сергій Висоцький на своїй сторінці у соцмережі пише: «Уточнення. Ось чому потрібно дочитувати новини до кінця. Те, що планує Зеленський на День Незалежності, це не парад. Це рейдерування параду, який ініційований самим громадянським суспільством. Медики, вчителі – хтось влучно у дописі назвав це явище першотравневою демонстрацією. Тільки солідарність трудящих буде не із Брєжневим, а із Зеленським.

Дивно спостерігати за тим, як тема захисту України, агресії Росії та її відповідальності за якійсь місяць відійшла на далекий план президентського порядку денного. Хоча саме президент – верховний головнокомандувач, а аж ніяк не керівним митниці, чи мер Борисполя.

Фактично цією ходою Зеленський підриває вшанування героїв та нівелює саме явище героїчного вчинку всіх тих, хто відстояв та продовжує відстоювати нашу незалежність від агресії Росії.

Тому ветеранам та волонтерам все одно потрібно збиратися на День Незалежності. Та пройти парадом для того, щоби українці могли їх вшанувати. Навіть якщо влада хоче, щоби громадяни якнайшвидше забули про війну.

Не треба зривати офіційні події. Бо саме цього – хаосу в центрі Києва буде прагнути Москва. Але показати новій владі що не їм розпоряджатися народною гідністю ми зобов’язані».

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Нагадаємо, що політолог Павло Нусс вважає справжньою причиною скасування військового параду на День Незалежності страх Зеленського перед військовими.

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