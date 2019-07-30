Печерський суд раптово дозволив заблокувати проукраїнський сайт

Рішенням Печерського райсуду Києва заблоковано проукраїнський інтернет-ресурс — популярна блогерський платформа Enigma. Раніше в цьому суді керівнику міжнародної наркоугруповання дозволили вийти під заставу в 26 млн гривень, а потім зменшив суму до трьох мільйонів

Засновник спільноти InformNapalm Роман Бурко назвав блокування сайту «безпрецедентним наступом на свободу слова».

У той же час Enigma повідомляють, що рішення про блокування прийняв суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк в рамках кримінального провадження, і пов’язують це з публікацією журналістського розслідування, яке б стосувалося переслідування українських правозахисників.

«Ми вже звернулися до адвокатів і через суд будемо скасовувати це рішення і вимагати покарання для тих, хто вирішив заблокувати сайти через кримінальну справу, яка не має ніякого відношення до ресурсів і їх власникам», — заявили в Enigma.