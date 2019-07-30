Активісти закидали яйцями кандидатів у нардепи Аксьонова та Кошукова

Молоді люди з написами на футболках «Традиція Порядок» виламали двері в конференц-зал, де проходила прес-конференція кандидатів у народні депутатыпо 50-му округу. Пряму трансляцію прес-конференції, яка відбулася в Києві, вів телеканал NEWSONE.

Так, в ході прес-конференції на тему можливих фальсифікацій на виборах в український парламент за 50-му округу, кандидатів у народні депутати самовисуванця Андрія Аксьонова та Сергія Кошукова «Європейська солідарність», закидали яйцями.

Кандидати в депутати Аксьонов і Кошуков встигли викласти свою позицію з приводу можливих порушень, коли ж слово передали громадському спостерігачеві Борису Овчарову, за дверима конференц-зали почулися крики.

За лічені хвилини молоді люди з написами на футболках «Традиція Порядок» виламали двері в зал, де проходила прес-конференція, і почали закидати кандидатів в парламентарі яйцями з криками: «Ганьба».