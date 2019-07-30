«Візьмуть на вила або пристрелять»: блогер передрік швидкий бунт «ДНР»

Населення «ДНР» починає мародерствувати і міняти їжу на гроші і ліки, особливо це стосується спеціальних медикаментів.

Про це в блозі написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, люди в окупації на межі, їм уже все одно когось пристрелити або «брати на вила» – бойовиків або керівників «ДНР». Залишилося недовго.

«Нещодавно боєць МСБ-3 продав мішок тушонки, щоб купити собі інсулін. Таке трапляється з усіма, хто живе в «ДНР» і кому потрібні спеціальні медикаменти. Так що люди на межі, готові пристрелити вже кого завгодно або ж «пушилины» самі зіграють в ящик від російського світу», – підкреслив блогер.

Він нагадав, що у «ДНР» немає грошей, підприємства ледве тримаються на плаву, шахти і заводи закрили, а устаткування порізане на метал і вивезено в РФ.

“А в 2014-му році скликали людей на “референдум” і всім обіцяли краще життя, ніж у них була в Україні. Тепер товаришеві Пушилину все одно на всіх і особливо тих, хто сидить в окопах. Завжди ближче свою кишеню. Але нічого, це не надовго», – упевнений він.