Прислуга олігархів Шульмейстер тренує “Слуг народу”

Скандально відомий екс-заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, який блокував виділення коштів на перевезення дітей та поранених із зони АТО, ставши експертом партії «Слуга народу» та викладачем на тренінгу майбутніх депутатів у Трускавці.

Нагадаємо, ІНФОРМАТОР ще у 2015 році провів власне розслідування оборудок у Міністерстві інфраструктури, де ми повідомляли, як тодішній заступник міністра Володимир Шульмейстер відмовив у виділенні коштів на евакуацію дітей та поранених з Луганської та Донецької області. Проте у тієї самий годину Шульмейстер знайшов 1,3 мільярди гривень, щоб у грудні 2014 та січні 2015 перерахувати їх на рахунки ТОВ «Вог Аеро Джет», ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Донпромтранс», як погашення давнішої заборгованості. Варто додати, що компанія ТОВ “Вог Аеро Джет” входити до паливно-промислового холдингу “Континіум”, який до свого призначення очолював тодішній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

Холдинг «Континіум» контролює через «Континент Нафто Трейд» одну з найбільших мереж автозаправних станцій в Україні – WOG. Також цікавим фактом є те, що серед перелічених компаній є ТОВ «Донпромтранс», яка працювала в інтересах Керченського стрілочного заводу, з яким Укрзалізниця не мала права проводити розрахунки через заборону співпраці з підприємствами окупованої АРК.

Попри це, гроші були спрямовані на окуповану територію. Частина цих коштів була оплатою за пальне по 19 тисяч гривень за тонну, хоча фактична ринкова вартість тонні на момент закупівлі становила всього 13 тисяч гривень. Підтвердженням нашої інформації є ті, що ІНФОРМАТОР перший написавши про ті, як під час роботи Володимира Шульмейстера МІУ штучно підвищувало ціни на газ, чим завдало державі збитків на 20 мільйонів доларів.

Майже через рік НАБУ спільно з САП затримали по цій справі трьох осіб державного підприємства “Укразалізничпостач”, яке підпорядковується міністерству. А у 2016 та 2018 році АМКУ штрафував «Вог Аеро Джет» за штучне підвищення цін на паливо.