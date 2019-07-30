15 млн доларів заробив Ломаченко за кар’єру в професійному боксі

Український боксер Василь Ломаченко провів на профі-рингу 14 боїв.

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) за шестирічну професійну кар’єру і 14 боїв заробив близько 15 мільйонів доларів. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Mixsport.pro.

До 2018 року Ломаченко заробляв близько одного мільйона доларів за чемпіонський поєдинок. Але після підписання контракту з платформою ESPN+ гонорари українці зросли до 2-3 мільйонів.

Таким чином, Ломаченко займає третє місце в списку найбільш високооплачуваних боксерів в історії України. За цим показником Василь поступається лише Віталію та Володимиру Кличкам.

Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе 31 серпня в Лондоні проти британця Люка Кемпбэлла (20-2, 18 КО).

На кону будуть стояти пояса Ломаченка за версіями WBA, WBO і The Ring, а також титул вакантний пояс WBC.

В останньому своєму бою 13 квітня в Лос-Анджелесі Ломаченко впевнено захистив свої пояси WBA і WBO в бою Ентоні Кролли.

Також читайте: ЛОМАЧЕНКО ОЧОЛИВ РЕЙТИНГ КРАЩИХ БОКСЕРІВ СВІТУ

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Ломаченко за бій з Кемпбеллом отримає рекордний гонорар в кар’єрі.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!