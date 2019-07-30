Суд України схвалив дії СБУ щодо російського танкера і наклав арешт

Суд заарештував російський танкер, який блокував українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.

“Українським судом перевірено правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону при проведенні 25.07.2019 обшуку вже всім відомого російського танкера “NEYMA”, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці”, — зазначив він в повідомленні.

За результатами розгляду відповідного клопотання Приморським районним судом Одеси накладено арешт на зазначене судно разом з вилученими під час обшуку документами.

“Крім того, російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація про нібито незаконне проведення співробітниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ. Пояснюю — судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон”, — додав військовий прокурор.

Як висновок Анатолій Матіос пише, що: “згідно з нормами чинних міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідність отримання згоди чи дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено. Ми це зробили законно. Крапка”.

Як зазначалося раніше, затримані раніше СБУ російські моряки прибули в російський Краснодар.