Фанати Олега Винника продають землю, на якій він стояв

Бути справжнім фанатом Олега Винника – справа відповідальна і… витратна! Слід бути готовим викласти гроші за освячене дотиком свого кумира.

На що тільки не готові піти шанувальниці Олега Винника, щоб стати до нього ближче. На сайті безкоштовних оголошень вірні вовчиці знайшли привабливу пропозицію: за 10 000 гривень можна придбати маленьку жменьку асфальту, на якому стояв сам Винник. Погодьтеся, для справжніх шанувальниць це – не гроші. Сумніваєтеся? А ось через кілька годин оголошення як і не було – купили!

Знаходимо інший лот: купюру номіналом 10 гривень, яку нібито тримав співак. На жаль, її теж купили. Але цікаво, де гарантії, що купюру дійсно тримав сам Винник, а якщо і так, то як її в нього забрали?