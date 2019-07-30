В одеському готелі жінка пограбувала сплячого туриста

В Одесі затримали 30-річну мешканку Харкова, яку підозрюють у пограбуванні. Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Вночі жінка зайшла в номер туриста із Запоріжжя, який випадково забув закрити двері. Поки він спав, зловмисниця викрала гаманець з грошима. Вранці чоловік виявив пропажу і звернувся в поліцію.

Підозрювану затримали і відправили в СІЗО. Вона пояснила, що була в готелі в гостях у своїх друзів, а з сусідньої кімнати викрала перше, що попалося на очі. За фактом крадіжки (ч. 3 ст. 185 ККУ) відкрили кримінальне провадження.