Богдан найближчим часом подасть у відставку – ЗМІ

Від кадрового рішення по Андрію Богдану залежить зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

У команді президента Володимира Зеленського може відбутися перша гучна відставка. Глава Офісу президента Андрій Богдан має намір оголосити про свій відхід.

«Наші американські друзі» все ж дотиснули тему з його звільненням до логічного кінця», — пише Telegram-канал Shadow Anonymous, передає сьогодні «Главред».

У повідомленні наголошується, що Богдан сприймається у Вашингтоні як «права рука» олігарха Ігоря Коломойського, «який оголошений особистим адвокатом Дональда Трампа «ворогом США».

Разом з тим Богдану вже підшукали «запасний аеродром».

«Це буде Вища рада правосуддя. Досить «жирна посаду». Не така, звичайно, «жирна», як глава Офісу президента, але все ж…», — підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що від цього кадрового рішення залежить, в тому числі, і зустріч Дональда Трампа з Зеленським.

Видання зазначає, що на сьогодні заявлено брифінг голови Офісу президента Андрія Богдана.