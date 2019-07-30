Повне зазвездение: як глава ДБР Роман Труба усуває тих, хто вмочує його носом у власні косяки

Керівника управління внутрішнього контролю при ДБР Богдана Чобітка спочатку звільнив за те, що звинуватив його в корупції, а тепер дав вказівку завести на нього кримінальну справу за нібито перевищення повноважень.

У протистоянні директора Держбюро розслідувань Романа Труби і вже екс-глави управління внутрішнього контролю при ДБР Богдана Чобітка — несподіваний поворот. Раптово в Територіальному управлінні ДБР Києва, повністю підконтрольному Трубі, завели на нього кримінальну справу.

Про це повідомив колишній радник Романа Труби – Олег Шрам.

Кримінальне провадження зареєстрували за статтею 364 ч. 2 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, яке послужило причиною важких наслідків. Людською мовою це означає наступне: Роман Труба порушив антикорупційне законодавство, Богдан Чобіток зафіксував цей факт і передав протокол НАПК. Цим, на думку глави ДБР, перевищив свої повноваження, чим завдав неймовірний шкоди самооцінці його світлості, владики всієї ДБР, яким він себе вважає.

Для тих, хто не в курсі

У травні 2019 року Чобіток задокументував відсутність на робочому місці керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка, що цілком могло стати приводом для накладення на нього дисциплінарного стягнення, а можливо і підставою для його звільнення. Адже Удовиченко написав заяву на відпустку на один день, а за фактом був відсутній кілька днів. Детальніше про це писали українські ЗМІ

«Про цей факт звичайно ж був проінформований директор ДБР. Але директор замість законного реагування на цей факт, прикриваючи керівника патронатної служби, сам вчинив протиправні дії. Керівник управління внутрішнього контролю, не вагаючись, задокументував і самого директора ДБР, про що офіційно повідомив в Національне агентство з питань запобігання корупції», — написав Шрам.

Богдан Чобіток – тепер вже екс-керівник управління внутрішнього контролю прийшов в ГБР з СБУ.

Отже.

У статті, яку інкримінують Чобитку, чудово все: від звинувачення в перевищенні повноважень при розкритті і оприлюднення фактів порушення Трубою, власне, його службових повноважень до обтяжливою частини 2 – те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Тобто, Труба звинуватив Чобітка в тому, що зробив сам. Нагадує дитячу жарт, мовляв, сам дурень.

Очевидно, директор Бюро вважає, що документування його протиправних дій, а також незаконних дій керівника його патронатної служби – Олександра Удовіченка – це тяжкий злочин. А під тяжкими наслідками зазвездившийся «повелитель» Бюро розуміє, судячи з усього, заподіяну йому і Удовиченко моральний (нервові клітини не відновлюються) і матеріальний (витрати на валеріанку) шкоди.

А ось – ще один несподіваний поворот. Розслідування цього тяжкого злочину проти його роздутого до вселенських масштабів его, Роман Труба довірив Світлані Блудовой. Зараз вона займає посаду начальника другого слідчого відділу Київського територіального управління ДБР. А ще вона близька знайома і довірена особа того самого голови Патронатної служби ДБР Удовиченко, з прогулу якого і почався весь цей сир-бор. Подружилися вони ще в ті часи, коли разом дотримувалися закон у прокуратурі АР Крим.

Чи Законно це? Немає тут конфлікту інтересів? Яким у підсумку буде результат розслідування? Питання до Національному агентству з протидії корупції. Більше цим питанням, стараннями самого Труби, зайнятися зараз нікому. Адже єдине управління при ДБР, в повноваження якого було займатися подібними справами – Управління внутрішнього контролю — обезголовлене. Керівника – Богдана Чобітка, як ми вже знаємо, директор Бюро звільнив. За фактом – за сумлінне виконання повноважень. І зараз у ньому працює два поліграфолога.

Вийшов з-під контролю

Для загального розуміння цієї сюрреалістичної картини потрібно знати такі деталі. Слідуйте за білим кроликом”, так сказати.

Діяльність ДБР регулює поки що недосконалий, але цілком собі робочий ЗУ «ПРО Державне бюро розслідувань». Так от в цьому законі передбачено функціонування підрозділів внутрішнього контролю, задача яких – виявляти і запобігати факти правопорушень співробітниками відомства. Такі підрозділи повинні бути як у Центральному апараті ДБР, так і в усіх його територіальних управліннях.

Завдання та повноваження цих підрозділів – потужні, а їх значення в системі ДБР складно переоцінити. Перераховувати їх всі не будемо, для допитливих – посилання на повний текст розділу про повноваження тут (розділ V ст. 24).

Також варто врахувати, що в законі чітко прописані інструкції для підрозділів внутрішнього контролю в разі виявлення ними правопорушень з боку співробітників ДБР. Так ось, вони повинні негайно повідомити про це особисто Директора бюро. Що, власне, глава управління внутрішнього контролю Богдан Чобіток і зробив.

Але, що цікаво, таке підрозділ директору Бюро Трубі не потрібно. Справа в тому, що всі співробітники внутрішнього контролю обираються Зовнішньої комісією, а на неї у Труби впливу немає. В результаті, функціонування такого підрозділу з такими потужними контролюючими повноваженнями, заповненого людьми, непідконтрольними директору ДБР, позбавить самого директора можливості управляти всіма процесами в Бюро в ручному режимі.

Саме тому стараннями Труби з дня створення ДБР і по сей день був проведений конкурс лише на три посади в управлінні внутрішнього контролю – керівника відділу і двох поліграфологів. І зрушень у цьому напрямку – ніяких.

Чим загрожує такий розклад? Насамперед, номінальним контролем над діяльністю співробітників ДБР. Зараз всі скарги або заяви про протиправні дії співробітників відомства потрапляють на розгляд в Патронатну службу. Так, все вірно – саме в той відділ, яким керує близький Роману Трубі Удовиченко. Служба під зав’язку запакована лояльними Директору людьми. Можливість проводити службові розслідування щодо співробітників Бюро при такому розкладі – відсутня.

До чого все це призвело? Керівника управління внутрішнього контролю (НВК) директор ДБР звільнив, наплювавши на те, що це рішення приймалося в умовах конфлікту інтересів. А це вже класифікується як порушення антикорупційного законодавства і за це передбачена відповідальність. Однак керівник патронатної служби продовжує спокійно працювати, незважаючи на скоєне ним правопорушення. У НВК залишилося тільки 2 поліграфолога, які не можуть і не уповноважені проводити внутрішні розслідування. Фактично, управління – кастрат.

У підсумку, зараз повністю відсутні не тільки механізми зовнішнього контролю за діяльністю ДБР, але і заблокована робота інституту внутрішнього контролю як такого. Єдина людина, якій вигідний такий розклад – Роман Труба.

Великий узурпатор

Усунення внутрішніх контролерів, яких він не може контролювати – не єдиний грішок директора ДБР. З не меншою нетерпимістю він відноситься до внутрішньої конкуренції. Вірніше, конкуренції, яку він собі нафантазував.

Держбюро розслідувань за законом – орган колегіальний. Це означає, що абсолютно всі важливі рішення Труба повинен приймати після узгодження зі своїми заступниками. Але, Роман Труба колегіальність розуміє по-своєму. У його картині світу, колегіально – це означає, що скликається колегія, в яку крім нього та його заступників, входять і начальники управлінь, керівники інших структурних підрозділів.

Визначення «колегіальності» чітко прописано в законі, і уявлення про нього не може бовтатися по волі вітрів і течій, як вітрильний кораблик. Але чого ще чекати від людини з дипломом юриста, який не зумів запам’ятати, що є «пидозра» — документ або не документ. До речі, ось тут можна почути ці перли, так би мовити, з перших вуст.

Далі – більше. Роман Труба вирішив, що закон йому не писаний. І придумав, як обійти норму, за якою рішення вважається прийнятим, коли всі з ним згодні. Увага! Він розробив Регламент, який дає право директору приймати рішення одноособово у випадку, якщо один або всі його заступники – проти. Тобто фактично внутрішнім документом ДБР Труба надав вищу силу. Такий собі великий узурпатор.

Більше того, ходять чутки, що манія величі – не єдина проблема Роману Труби. Йому всюди ввижається таємна змова з метою віджати у нього влада. А це вже — розрив з об’єктивною реальністю. До речі, як вважав англійський філософ Джон Берклі, вся реальність лише у свідомості того, хто її сприймає. В перекладі на мову поп-культури — «найголовніше, Нео, зрозуміти, що ложки не існує». Але випадок Труби, здається, безнадійний – випробування мідними трубами, вибачте за тавтологію, він не пройшов.

Автор: Юрій Косенко