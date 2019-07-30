Аналітики: Рубль став більш чутливим до нафти, а санкції тиснуть

Російська нацвалюта після завершення в країні податкового періоду стала «чутливіше реагувати на сигнали з нафтового ринку, де котирування Brent обережно відновлюються». Таку думку висловив експерт Академії управління фінансами та інвестиціями Геннадій Миколаїв.

Втім, на його погляд, «потенціал сталого зростання (нафтових) ф’ючерсів, які продовжують „обходити“ позначку 64 долара за барель, обмежений через сумнівів інвесторів у прогресі в рамках майбутніх торговельних переговорів між США і Китаєм».

Тим часом, констатує експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Дмитро Бабін, «чинником, стримуючим зростання рубля слідом за нафтовими цінами, виступає нова ініціатива американських законодавців». «Схвалену раніше поправку до оборонного бюджету, що передбачає заборону на купівлю американськими компаніями російських держоблігацій, кілька сенаторів запропонували доповнити можливістю розширення санкцій за втручання у виборчий процес, спрямованих проти банківського, енергетичного та оборонного сектора Росії. Правда, вона буде активізуватися тільки в разі, якщо таке втручання встановлять у майбутньому», — йдеться в огляді аналітика.

Зі свого боку, заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру „Альпарі“» Наталя Мільчакова звертає увагу на те, що «рубль нервує в очікуванні рішення ФРС США (американського Центробанку — ред.) за процентною ставкою, яке буде оголошено в середу пізно ввечері». За словами аналітика, очікується, що комітет з відкритих ринків ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів до 2,25%.

При цьому аналітики FxPro додають, що «рубль лише нетривалий час може залишатися за бортом руху світових ринків, ігноруючи відтік інвесторів з сировинних валют». «Високі ставки дають фору рубля, щоб інвестори не скорочували позиції в самому початку розвороту на ринках. Однак це все ж не є гарантом непробивною захисту», — попереджають експерти.

Нагадаємо також, що Центробанк РФ знизив з 31 липня офіційний курс долара США на 14 копійок до 63,3791 рубля. При цьому єдина європейська валюта втратила майже 4,5 копійки, і з завтрашнього дня її курс складе 70,5980 рубля.

До теперішнього часу рубль продовжує зміцнюватися до долара і євро в ході торгів на Московській біржі. Так, станом на 17:07 мск курс американської валюти розрахунками «на завтра» знизився на 4 копійки до попереднього закриття до 63,39 рубля. Курс єдиної європейської валюти опустився на 9 копійок до 70,6275 рубля, свідчать дані біржі.