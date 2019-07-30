Ви в своєму розумі?

З чим у вас асоціюється революція? Особисто я завжди виступав проти крові, тому що поганий мир при будь-якому розкладі краще доброї війни.

До мітингів, тут і там проходять в моєму рідному місті, ставлюся з нерозумінням і деяким острахом, в першу чергу тому, що більшість учасників не має уявлення про те, за що ж вони за підсумком борються.

Чому з острахом? Тому що не аналізує, що відбувається натовп – страшна зброя, здатне знести на своєму шляху абсолютно все.

Можливо хтось приходить туди заради якоїсь благородної мети, але на ділі виявляється, що всі без розбору стають частиною чітко сфабрикованою системи, в якій, до речі, більше всіх страждають звичайні громадяни, тоді як «верхівка» тієї самої опозиції за фактом залишається не заплямованою. Торгувати сумним обличчям, викладати фотографії з лікарень і відділів – частина роботи багатьох з них, але не варто забувати, що в кінцевому підсумку заарештовані опозиціонери, в особі, скажімо, Любові Соболь, прекрасно себе почувають, а за виконану роботу отримують хороші дивіденди.

Чому, наприклад, на порядку денному у вас не варто цього питання? Чому ніхто не замислюється про головне, не дивиться в корінь і не шукає у всьому цьому причинно-наслідкові зв’язки?

Чому ніхто, крім поліції, не наводить порядок в самих цих мітингах, де більшість учасників веде себе як справжнісіньке бидло?

По-іншому перекриття натовпом доріг і побиття журналістів я пояснити не можу.

Про це всі мовчать, незважаючи на те, що у медалі завжди дві сторони.

В неділю від рук такий розлюченого натовпу постраждала працівниця «Известий», яку потік спочатку повалив з ніг, а потім затоптав на очах у неймовірної кількості людей. Чому ніхто не просить у неї вибачення?

Незважаючи на подібні історії навальнисты продовжують розпалювати, закликаючи вийти на вулиці якомога більше людей, тому що їх зброєю є масовість, але на цьому казка закінчується.

Якщо ви опинитеся в автозаку або потрапляє на величезний штраф, то залишитеся зі своїми проблемами один на один, допомагати вам ніхто з них не буде.

Ви ж дорослі, самі приймаєте рішення.

В даний момент з представниками опозиції вже почали обговорювати наступний «рейв».

У соцмережах з’являються заклики кидати в правоохоронців не тільки порожні пляшки і смітники, але і гранати. Що це, друзі? Ви в своєму розумі?

Невже таким способом потрібно домагатися якогось розуміння? Кидати гранати у правоохоронців, а після називати їх поведінку звірячим? Хочеться запитати, а хто тоді ви?

Активісти протягом доби постять новини про постраждалих учасників, але ніхто не пише про постраждалих співробітників поліції, яких, до речі, теж чимало. Хоча за фактом було порушено вже три кримінальні справи за фактом нападу на росгвардейцев. Більш того, СК заявив про кримінальній справі про масові заворушення, наслідком буде дана принципова оцінка як організаторам зазначених масових заворушень, так і діям осіб, які закликали до їх проведення, а також брали участь в них.

До речі, якщо брати акції за кордоном, арештів там набагато більше:

Крім того, ніхто навіть і не думає хизуватися теми про пограбування, які відбувалися під час мітингів, про розбитих вітринах, про постраждалих від рук бандитів громадян.

Так навіщо ж вони зображують жертву? І хто є тією самою жертвою насправді?

Ви можете собі уявити, чим все закінчиться, якщо дати масі вільну? Мовляв, нехай херачат вздовж всієї центральної частини столиці, підпалюючи за собою тачки, розпилюючи сльозогінний газ. Може і на Червону площу їх пустимо? А може прямо до вас у двір? Сильно сумніваюся, що вам сподобається.

Багато політологи стверджують, що всі мітинги подібного характеру не відбуваються випадково, а чітко плануються, а після корегуються в режимі реального часу.

З чим я вимушений погодитися, тому що натовп – це страшно.

І, до речі, самі кандидати, так звавшие людей вийти і підтримати їх програш, самі на мітинг не прийшли, тому що заздалегідь знали, що їх затримають, зате посприяли тому, щоб сутички між затриманими та правоохоронцями сталися у що б то не стало, так як без конфлікту не буде хорошого инфоповода.

Що ж, план вдався, але навальнисты вимагають продовження. Наступний неузгоджений мітинг вони планують провернути в найближчу суботу, щоб знову підставити простих людей, а самим відсидітися у відділі. Ну, або на лікарняному ліжку, тут вже кому який сценарій дістанеться…