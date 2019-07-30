Суддям Окружного адмінсуду Києва вручать підозри

Суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Аблова, Шепітка та Погрібніченка, а також голову суду Павла Вовка викликали в Генпрокуратуру для вручення підозри та допиту.

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Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценко Лариса Сарган.

«Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 р. на 14.00», – вказала вона.

Сарган також нагадала, що Луценко у четвер проведе заслуховування по справі.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ разом з Управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснювали обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

На спільному брифінгу з директором НАБУ Артемом Ситником керівник Управління Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ зафіксувала протиправний вплив Окружного адміністративного суду Києва на ухвалення рішень Конституційним судом, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя, а також вплив на діяльність міністерств, відомств і роботу Державного бюро розслідувань.

«Зафіксовано величезну кількість дій, з ознаками втручання у діяльність суддів, у діяльність інших органів державної влади, яким обов’язково буде надана правова оцінка, тому що це той організований системний тиск на прийняття рішень судами», – зазначив тоді Горбатюк.

За його словами, вплив Окружного адмінсуду Києва на інші органи державної влади не має нічого спільного з правосуддям, і на це обов’язково має бути негайна реакція. Своєю чергою, в ОАСК заявили, що працівниками НАБУ та ГПУ чиниться тиск на їхніх суддів, зокрема, що приміщення заблоковано, а роботу суду паралізовано.

Джерело – unian

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