Перші закони «Слуги народу»: у Зеленського розповіли, з чого почнеться робота Ради

Перший робочий тиждень Верховної Ради України IX скликання буде дуже насиченою.

Зокрема, готуються до розгляду законопроекти про процедуру імпічменту президента і зняття депутатської недоторканності. Про це повідомив в ефірі ObozTV кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Віталій Безгін.

Безгін нагадав, що деякі невідкладні законопроекти, які президент Володимир Зеленський подавав ще в попередню Ради, так і не були проголосовані.

«Це стосується, наприклад, процедури імпічменту президента», – уточнив політик.

На питання, які ще законопроекти від глави держави можуть бути внесені і розглянуті Радою в перший же тиждень, Безгін відповів:

«Зараз цей список напрацьовується. Я думаю, він стане публічним протягом найближчих тижнів. Там йде активна робота, і не тільки з питань недоторканності і контролю над депутатською діяльністю. Вона стосується і економічного блоку . З цього боку буде подача дуже невідкладних і термінових законопроектів».

Представник президентської партії не виключив, що з імовірністю 50 на 50» вже в перший тиждень народні обранці знімуть із себе недоторканність. Однак це може відбутися і пізніше – наприклад, протягом першого місяця.

«Ми будемо над цим працювати. Щоб зробити це якомога швидше. Це один з пріоритетів, і це буде відбуватися найближчим часом», – запевнив Безгін.

Він додав, що в перший місяць роботи (у вересні) депутати також планують розглянути проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України та законопроект про столицю.