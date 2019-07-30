Олігарх Ігор Коломойський взяв під контроль бізнес Петра Порошенка

Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії «Центренерго» на своєму сьогоднішньому засіданні погодив на посаду керівника санацією підприємства нині діючого арбітражного керуючого Євгена Луговського, а також зобов’язав погоджувати з комітетом всі істотні угоди.

Про це Українським Новинам повідомив один з учасників засідання, підкресливши, що однією з причин введених обмежень послужила отримана інформація про катастрофічне фінансово – господарський стан підприємства.

Прибулі на засідання три представника Фонду державного майна порушили клопотання про перенесення засідання. У чому більшістю голосів їм було відмовлено.

В результаті, було прийнято рішення, розпорядчі арбітражному керуючому погоджувати укладання всіх угод з комітетом кредиторів, так як за фактами вже існуючих кримінальних проваджень про розкрадання коштів державної компанії на суму майже $700 мільйонів порушено низку кримінальних справ.

В ході засідання кредитори відзначили, що явно прибуткова компанія «Центренерго», отримувала доходи за формулою тарифоутворення «Роттердам+» і в 2017 році відбила в офіційній звітності чистий прибуток у сумі 2,6 млрд грн, в останні часом демонструє щомісячні збитки в сотні мільйонів. Станом на 01.07.2019 сума збитків склала 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії «Центренерго» в кінці травня вирішив почати санацію підприємства. Один з кредиторів заявив в ході засідання, що у нього є інформація про розкрадання на підприємстві.

У травні спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливу причетність колишнього Президента Петра Порошенка до корупції в енергогенеруючої компанії «Центренерго» за зверненням екс-депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова.

У заяві зазначалося, що посадові особи та члени наглядової ради «Центренерго» спільно з посадовими особами ФДМ і поруч посадових осіб органів держвлади, використовуючи свої службові повноваження і статус, розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради «Центренерго» з метою розкрадання коштів компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі.

Заявник стверджував, що дії зазначеної групи осіб координувалися депутатом Верховної Ради, першим заступником голови фракції «Блок Петра Порошенко» Ігорем Кононенко і колишнім Президентом Петром Порошенком.

Також посадові особи «Центренерго» підозрюються у закупівлі вугілля по завищеній вартості, в тому числі використовуючи фіктивні підприємства.

Захист Порошенко в свою чергу вимагає відкрити справу проти Крючкова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком компанія, за попередніми даними, скоротила чистий прибуток в 3,8 рази, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн гривень.

До складу «Центренерго» входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.

Публічне акціонерне товариство «Центренерго» є одним з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії складає близько 8%.

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