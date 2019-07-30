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Олігарх Ігор Коломойський взяв під контроль бізнес Петра Порошенка

30.07.2019

Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії «Центренерго» на своєму сьогоднішньому засіданні погодив на посаду керівника санацією підприємства нині діючого арбітражного керуючого Євгена Луговського, а також зобов’язав погоджувати з комітетом всі істотні угоди.

Про це Українським Новинам повідомив один з учасників засідання, підкресливши, що однією з причин введених обмежень послужила отримана інформація про катастрофічне фінансово – господарський стан підприємства.

Прибулі на засідання три представника Фонду державного майна порушили клопотання про перенесення засідання. У чому більшістю голосів їм було відмовлено.

В результаті, було прийнято рішення, розпорядчі арбітражному керуючому погоджувати укладання всіх угод з комітетом кредиторів, так як за фактами вже існуючих кримінальних проваджень про розкрадання коштів державної компанії на суму майже $700 мільйонів порушено низку кримінальних справ.

В ході засідання кредитори відзначили, що явно прибуткова компанія «Центренерго», отримувала доходи за формулою тарифоутворення «Роттердам+» і в 2017 році відбила в офіційній звітності чистий прибуток у сумі 2,6 млрд грн, в останні часом демонструє щомісячні збитки в сотні мільйонів. Станом на 01.07.2019 сума збитків склала 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії «Центренерго» в кінці травня вирішив почати санацію підприємства. Один з кредиторів заявив в ході засідання, що у нього є інформація про розкрадання на підприємстві.

У травні спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливу причетність колишнього Президента Петра Порошенка до корупції в енергогенеруючої компанії «Центренерго» за зверненням екс-депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова.

У заяві зазначалося, що посадові особи та члени наглядової ради «Центренерго» спільно з посадовими особами ФДМ і поруч посадових осіб органів держвлади, використовуючи свої службові повноваження і статус, розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради «Центренерго» з метою розкрадання коштів компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі.

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Заявник стверджував, що дії зазначеної групи осіб координувалися депутатом Верховної Ради, першим заступником голови фракції «Блок Петра Порошенко» Ігорем Кононенко і колишнім Президентом Петром Порошенком.

Також посадові особи «Центренерго» підозрюються у закупівлі вугілля по завищеній вартості, в тому числі використовуючи фіктивні підприємства.

Захист Порошенко в свою чергу вимагає відкрити справу проти Крючкова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком компанія, за попередніми даними, скоротила чистий прибуток в 3,8 рази, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн гривень.

До складу «Центренерго» входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.

Публічне акціонерне товариство «Центренерго» є одним з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії складає близько 8%.

ukranews.com

 

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