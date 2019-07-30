Наймолодший електорат був у «Слуги народу» і «Партії Шарія», «ОПЗЖ» лідирувала серед пенсіонерів, — опитування

Партію «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 2019 року найбільше підтримали жінки та молодь, а «Європейську солідарність» — чоловіки і люди середнього віку.

Про це свідчать результати аналізу соціально-демографічних груп виборців, які взяли участь у Національному екзит-полі на парламентських виборах-2019, проведеному Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Переможцем у всіх регіонах України стала партія «Слуга народу». На заході партія набрала 39,4% підтримки, у центрі — 45,5%, на півдні — 50,2% і на сході — 37,6%.

У виборі чоловіків і жінок відмінності найбільш виражені у підтримці партії «Слуга народу»: за неї проголосували 41,7% чоловіків і істотно більше жінок – 46%. У решти кандидатів відмінності зовсім незначні, переважно в межах похибки вибірки, за винятком партії «Європейська солідарність», за яку проголосували 9,6% чоловіків і 8,3% жінок.

Партія «Слуга народу» є лідером серед виборців у всіх вікових групах, але більше всього — в групі 18-29 років (58,8% голосів виборців).Також прохідний відсоток серед молоді отримали партія «Голос» — 9,4%, «Європейська солідарність» — 7,0%. Серед виборців старше 60 років, найбільшу підтримку отримала теж партія «Слуга народу» (32,7%). Разом з цим значно більше, ніж в інших вікових групах, виборці 60+ голосували за «Опозиційний блок — «За життя» (20,1%) та Батьківщину (11,6%).

«Наймолодший електорат у Партії Шарія» (52% виборців у віці 18-40 років). Порівняно з іншими партіями більше молоді у віці до 40 років у складі партій «Голос» (41%) і «Слуга народу» (36%). А найстарший електорат у «Опозиційної платформи – «За життя» (79% виборців – у віці 50 років і старше)», — повідомляють соціологи.