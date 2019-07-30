Нацрада з ТБ провів позапланову перевірку каналу NewsOne з-за телемосту з Росією

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провів позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») і оголосив про виявлені порушення. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Перевірка була призначена через планів провести телеміст з російським телеканалом «Росія 1». Групу Нацради пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали.

«Зараз ми готуємо проект рішення про розгляд результатів цієї перевірки. Думаю, це відбудеться в найближчі тижні. Ми точно не будемо це питання затримувати — ми зацікавлені в тому, щоб оперативно розглянути. І якщо факти порушень — розпалювання ворожнечі — підтвердяться, то, я прогнозую, будуть застосовані санкції», — сказав член Нацради з телерадіомовлення Сергій Костинський.

За його словами, в ході перевірки були досліджені висловлювання в передачах, анонсували телеміст з російським телеканалом «Росія 1», і ряд інших фактів. Костинський зазначив, що перевірялися як ті передачі, які анонсували телеміст, так і інші програми.

Нагадаємо, телеканали «Росія 1» і український NewsOne збиралися провести двогодинний телеміст «Треба поговорити» 12 липня о 18:00. З російський боку телеміст повинні були вести Андрій Малахов і Марія Ситтель, з української — Олена Кирик і Василь Голованов.

Однак NewsOne 8 липня повідомив про скасування телемосту з російським каналом «Росія 1». Згідно із заявою українського каналу, це рішення прийняте «з-за прямих погроз фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їх сімей».