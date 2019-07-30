Президент заснував 150 стипендій та скасував два укази Порошенка

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів”. Про це йдеться в Указі № 561/2019, оприлюдненому на сайті Президента.

Так, Президент постановив заснувати 150 стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.

Він також постановив затвердити Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.

Крім того, в указі Президента постановлено визнати такими, що втратили чинність статтю 1 Указу Президента України від 30 березня 2018 року № 93 “Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні”, а також Указ Президента України від 17 жовтня 2018 року № 334 “Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях”.

Указ набірає чінності з дня його опублікування.