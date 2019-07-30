Зеленський хоче розпродати українську землю

Земельна реформа, яка почалася в Україні ще 1991 рокуі досі триває, буде схвалена до кінця 2019 року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв’ю Bloomberg.

“У команді є розуміння, що якщо цього не зробити в цьому році, то [потім] буде досить складно [реалізувати]”, – підкреслив він.

За його словами, наразі ведуться консультації зі Світовим банком, щоб вирішити, яку модель відкриття ринку сільськогосподарської землі прийняти.

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Гончарук додав, що сама ліберальна модель може прискорити зростання валового внутрішнього продукту більш ніж на 3% на рік, а сама консервативна – на 0,5%.

“Ми шукаємо найменш болісну і найбільш ефективну модель”, – підкреслив він.

Мораторій на продаж земель с/г призначення був введений в 2001 році, а з 2002-го заборона почала діяти як тимчасовий захід – для створення інфраструктури ринку землі. З тих пір його щорічно продовжують. Востаннє закон про продовження мораторію підписав п’ятий президент України Петро Порошенко в лютому-2019 (він діє до лютого 2020 року).

Якщо у Верховній Раді і вирішать зняти мораторій, ситуацію це не змінить, тому що парламент повинен розглянути і ухвалити закон “Про обіг земель”, який би врегулював всі аспекти продажу ділянок. Зараз такий закон перебуває тільки на стадії розробки і обговорення.

Джерело – Сьогодні

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