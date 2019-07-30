Данилюк: Після реформи СБУ пріоритетом стане контррозвідка

За словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, пріоритетом Служби безпеки України після реформування стане контррозвідка. Про це він розповів під час зустрічі з представниками Міжнародної дорадчої групи з питань реформи сектору безпеки і оборони (IAG).

Про це повідомила прес-служба РНБО.

Під час зустрічі сторони обговорили процес впровадження реформи СБУ.

Данилюк розповів, що влада планує створити потужну СБУ, яка буде виконувати, в основному, завдання контррозвідки.

Також секретар РНБО зазначив, що в Офісі Президента України Володимира Зеленського вже готуються законопроекти щодо реформування СБУ і розвідки.

Додамо, що представники Міжнародної дорадчої групи, до якої увійшли члени Консультативної місії ЄС, офісу НАТО, представництва ЄС та посольства США в Україні, висловили підтримку реформі сектора безпеки і оборони і заявили про готовність ділитися міжнародним досвідом.