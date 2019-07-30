Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК вислані і чекає вибачень від «скунсів, які волали про «зраді»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив інформацію про те, що суддям Окружного адміністративного суду Києва вислані порядку. після яким їм буде повідомлено про підозру.

Про це він написав у Фейсбуці.

Луценко зазначив: «По справі ОАСК-2

Заступник Генпрокурора заслухав матеріали справи.

Порядку 4 суддям на п’ятницю 02/08 для вручення підозр — вислані.

Цікаво, чи вибачиться бодай один скунс, який волав про «зраду»?»

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва та чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.