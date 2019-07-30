Зниження тарифів на комуналку загрожує стабільності курсу національної валюти — НБУ

У Національному банку попередили, що зниження тарифів на комунальні послуги може негативно позначитися на стабільності курсу гривні. Згідно зі звітом, підготовленим фахівцями регулятора, такий крок може спровокувати девальвацію національної валюти.

У Національному банку підготували звіт, в якому попередили про ризики такого очікуваного населенням країни кроку, як зниження комунальних тарифів. Фахівці НБУ стверджують, що це пов’язано з певними ризиками для курсу національної валюти. Зокрема, в даний час існує невизначеність щодо ініціатив нового Кабінету міністрів, спрямованих на адміністрування вартості комунальних послуг з утримуванням тарифів на рівнях нижче ринкових значень.

Реалізація даних ініціатив може стати серйозною перешкодою для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це, в свою чергу, загрожує серйозними ризиками для монетарної політики. У Нацбанку пояснили, що регулюються в адміністративному порядку тарифи будуть компенсуватися посиленням девальваційного тиску, що негативно позначитися на стабільності української валюти.