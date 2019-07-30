«Український народ вірить у диво і молиться на ідола»: Зеленського чекає стрімка втрата рейтингу

Віктор Бобиренко з Бюро аналізу політики висловив свою думку щодо політичної кар’єри президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що його чекає стрімка втрата рейтингу.

Зазначимо, саме Бобиренко в 2015 році говорив про те, що Зеленський буде популярний серед політичного суспільства в нашій країні.

У той же час він відзначає, що вже через п’ять років Зеленський втратить свою посаду з-за популярності, яку можна буде виміряти в однозначних числах. «Зеленський був просто актором, що грає роль, а тепер він перетворюється з хлопчика в того, хто усвідомив, яка у нього сила. І ця сила полягає в тому, що український народ вірить у диво. Ми не ходимо в церкву; ми йдемо до телевізора. По телевізору вони побачили ідола, якому зараз моляться», — сказав Бобиренко. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Богдан в ході брифінгу заявив, що Володимир Зеленський самостійно приймає всі рішення. Разом з тим глава Офісу президента запевнив, що він не знає, кого глава держави може вибрати на посаду прем’єр-міністра.