Український історик підтримав створення російськомовного телевізійного каналу

Головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький висловив свою думку щодо створення в Україні російськомовного телевізійного каналу.



За його словами, цей ресурс повинен використовувати напрацювання Інституту національної пам’яті, Національної академії наук України і бути свого роду альтернативою російському пропагандистському телеканалу Russia Today. «Я ставлюся до цього абсолютно позитивно. Це дуже важливо», — зазначив Кульчицький.

«Та ж Russia Today на весь світ проголошує жорстку неправду про становище в сучасній Україні, ведуть ідеологічну війну з Україною. І їм треба щось протиставити. І протиставляти треба тією мовою, яку розуміють і в Росії, і на Заході. Тому що на Заході емігрантів з Росії, ніж з України», – зауважив він. В той же час історик вказав на те, що російськомовний український телеканал повинен «користувався усіма напрацюваннями Інституту національної пам’яті, напрацюваннями Національної академії наук України, поширювати правду про Україну, про її сучасний стан, про її історію і про взаємини з Росією», — зазначив він.