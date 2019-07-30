ООН досі не отримала відповіді РФ щодо бомбардувань лікарень в Сирії

Росія так і не надала інформацію у відповідь на запит ООН від 25 червня про ті, як вона використовує дані про розташування лікарень і мирних мешканців на північному заході Сирії.

Про це заявивши 30 липня в ході засідання Радбезу ООН заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, передає “Європейська правда” з посиланням на Іnterfax.ru. “Ми запитали у Росії пояснення щодо того, що вона робить з наданою їй нами інформацією. Я зберігаю надію ще отримати від Росії роз’яснення”, – заявивши він.

В організації вирішили надіслати цей запит після серії авіанальотів Росії на сирійські регіони і загибелі в результаті численних мирних мешканців. Лоукок пояснивши, що гуманітарні організації, в здебільшого недержавні, надають в Управління з координації гуманітарних питань інформацію про розташування мирних мешканців і мирної інфраструктури. Потім Управління передає координати силам міжнародної коаліції, а також Туреччині та Росії.

Це робиться з метою захисту цивільних осіб від обстрілів, підкреслив він. Лоукок зазначив, що Туреччині й Росії були направлені запити щодо шести різних атак, що сталися на північному заході Сирії з початку 2019 року. “Офіційну відповідь від Туреччини ми отримали, від Росії ми поки її не отримали”, – додав Лоукок.

Постпред РФ при ООН Василій Небензя заявивши, що “будь-який намет”, де проходять лікування “поранені бойовики”, не є госпіталем. Раніше міноборони РФ показало на виставці про Сі