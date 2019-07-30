ЦВК назвала ще 49 депутатів: список по округах

У вівторок, 30 липня, Центральна виборча комісія підвела підсумки позачергових виборів до 49 мажоритарних округах. Парламентаріями названі 84 людини. Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Депутатами визнали:
Максима Пашковського — в окрузі № 11,
Петра Юрчишина — в окрузі №13,
Геннадій Вацак — в окрузі №16,
Юрія Мисягина — в окрузі №28,
Олену Криворучкину — в окрузі №32,
Олександра Трухіна — в окрузі №40,
Федора Христенко — в окрузі №46,
Олександра Ковальова — в окрузі №51,
Роберта Горвата — в окрузі №68,
Павла Мельника — в окрузі №81, Оксану Савчук — в окрузі №83,
Зіновія Андрійовича — в окрузі №87,
Володимира Тимофийчука — в окрузі №89,
Миколи Глушка — в окрузі №97,
Олександра Дануцу — в окрузі № 99,
Олеся Довгого — в окрузі № 102,
Олега Воронько — в окрузі №103,
Олександра Лукашева — в окрузі №113,
Наталю Піпу — в окрузі №115,
Миколи Княжицького — в окрузі №116,
Ярослава Рущишина — в окрузі №117,
Андрія Кита — в окрузі №126,
Максима Дирдіна — в окрузі № 132,
Артема Дмитрука — в окрузі № 133,
Олега Колєва — в окрузі № 134,
Андрія Бобляха — в окрузі №145,
Анастасію Ляшенко — в окрузі №148,
Олександра Ковальчука — в окрузі №152,
Віктора Мьялика — в окрузі №155,
Сергія Литвиненка — в окрузі №156,
Ігоря Васильєва — в окрузі №158,
Ігоря Молотка — у окрузі №160,
Максима Гузенко — в окрузі №161,
Миколи Задорожного — в окрузі №162,
Івана Чайковського — в окрузі №165,
Миколи Люшняка — в окрузі №166,
Олександра Куницького — в окрузі №169,
Олександра Фельдмана — в окрузі №174,
Дмитра Люботу — в окрузі №177,
Олександра Литвинова — в окрузі №178,
Ігоря Колихаева — в окрузі №184,
Любов Шпак — в окрузі №194,
Сергія Нагорняка — в окрузі №199,
Олега Семінського — в окрузі №205,
Олександра Юрченко — в окрузі №211,
Лесю Забуранную — в окрузі №216,
Гуріна дмитра — в окрузі №218,
Миколи Тищенка — в колі №219,
Ганну Бондар — в окрузі №220.
Нагадаємо, напередодні були підведені результати в 35 окружних округах.