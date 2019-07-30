ЦВК назвала ще 49 депутатів: список по округах

У вівторок, 30 липня, Центральна виборча комісія підвела підсумки позачергових виборів до 49 мажоритарних округах. Парламентаріями названі 84 людини. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Депутатами визнали:

Максима Пашковського — в окрузі № 11,

Петра Юрчишина — в окрузі №13,

Геннадій Вацак — в окрузі №16,

Юрія Мисягина — в окрузі №28,

Олену Криворучкину — в окрузі №32,

Олександра Трухіна — в окрузі №40,

Федора Христенко — в окрузі №46,

Олександра Ковальова — в окрузі №51,

Роберта Горвата — в окрузі №68,

Павла Мельника — в окрузі №81, Оксану Савчук — в окрузі №83,

Зіновія Андрійовича — в окрузі №87,

Володимира Тимофийчука — в окрузі №89,

Миколи Глушка — в окрузі №97,

Олександра Дануцу — в окрузі № 99,

Олеся Довгого — в окрузі № 102,

Олега Воронько — в окрузі №103,

Олександра Лукашева — в окрузі №113,

Наталю Піпу — в окрузі №115,

Миколи Княжицького — в окрузі №116,

Ярослава Рущишина — в окрузі №117,

Андрія Кита — в окрузі №126,

Максима Дирдіна — в окрузі № 132,

Артема Дмитрука — в окрузі № 133,

Олега Колєва — в окрузі № 134,

Андрія Бобляха — в окрузі №145,

Анастасію Ляшенко — в окрузі №148,

Олександра Ковальчука — в окрузі №152,

Віктора Мьялика — в окрузі №155,

Сергія Литвиненка — в окрузі №156,

Ігоря Васильєва — в окрузі №158,

Ігоря Молотка — у окрузі №160,

Максима Гузенко — в окрузі №161,

Миколи Задорожного — в окрузі №162,

Івана Чайковського — в окрузі №165,

Миколи Люшняка — в окрузі №166,

Олександра Куницького — в окрузі №169,

Олександра Фельдмана — в окрузі №174,

Дмитра Люботу — в окрузі №177,

Олександра Литвинова — в окрузі №178,

Ігоря Колихаева — в окрузі №184,

Любов Шпак — в окрузі №194,

Сергія Нагорняка — в окрузі №199,

Олега Семінського — в окрузі №205,

Олександра Юрченко — в окрузі №211,

Лесю Забуранную — в окрузі №216,

Гуріна дмитра — в окрузі №218,

Миколи Тищенка — в колі №219,

Ганну Бондар — в окрузі №220.

Нагадаємо, напередодні були підведені результати в 35 окружних округах.