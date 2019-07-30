Кличко – Зеленському: «Про які нові стандарти можна говорити, якщо в команді Богдан?»

Міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» оприлюднив відеозвернення, адресоване президенту України Віталію Кличку. Голова КМДА пішов на такий крок після резонансних заяв керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Таким чином, у своєму зверненні до президента, Кличко сказав: «Ще раз хочу підкреслити: все, що наговорив пан Богдан – повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до президента: Володимир Олександрович, з повагою до вас, але, якщо влада будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, — про які нові стандарти в політиці можна говорити?».

При цьому Кличко додав: «Якщо бути стислим, то Київська міська рада працює досить прозоро, ефективно, без всяких там «смотрящих» — мовою керівника вашого офісу. По-друге, я вже давно не є керівником БПП. Далі, комусь пропонували гроші? Прізвища? Хто і навіщо? А то плітки якісь безпідставні, брехня».