Львівський бронетанковий завод передавши ЗСУ партію танків, БРЕМ та броньованих пожежних машин

Вісім модернізованих танків Т-64, два – Т-72, три пожежні автомобілі та дві броньовані ремонтно-екіпажні машини передало Збройним силам України ДП «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Відзначається, що вся техніка не просто пройшла ремонт, але й була модернізована. Так українські танки отримали модернізовану QMS, тепловізійні приціли, нові системи навігації та зв’язку. «Замінені двігуні, гусеничні стрічки, вся система управління вогнем, встановлені тепловізійні приціли, радіостанції, танкова навігаційна система. Складність була у тому, що ми цього року освоїли бойовий танк Т-64 із модернізацією системи управління вогнем. Це не просто відремонтована техніка, яка у відмінному стані, але й сучасна», – каже директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук.

Військовослужбовці, які будуть користуватись військовою технікою на передовій, оцінили відремонтовані машини. «Танк, що може стріляти керованим снарядом. Українські танки добре себе показали у бою, звісно, що все залежить від підготовки екіпажу. Ця техніка модернізована і буде ще кращою», – сказав командир танкового взводу 53 механізованої бригади Віталій Марусін.