У Києві студент вкрав з магазину енергетичних батончиків на 2 000 гривень

У Києві поліція затримала злодія в супермаркеті, який вкрав енергетичні батончики на загальну суму 2000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Зловмисником виявився 26-річний студент. Він пакував солодощі в рюкзак прямо у торговому залі магазину. Відеокамера в залі зафіксувала факт крадіжки і начальство викликало поліцію.

Інцидент стався на Оболоні, на проспекті Бандери. Хлопця з набитим солодощами рюкзаком затримали на касі. “З метою перевірки його зупинили, але він почав тікати з приміщення. Охоронці наздогнали правопорушника на території підприємства, що перебуває поруч. На місце пригоди прибули дільничні офіцери поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. При огляді вмісту рюкзака правоохоронці виявили у нього енергетичні батончики майже 2000 гривень”, – розповіли в поліції.

Зловмисником виявився 26-річний студент, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Молодий чоловік повідомив, що викрав товар, оскільки у нього не було грошей, щоб його купити.

Фігурантові оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.