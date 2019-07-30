Проект “еМалятко” – 10 держпослуг оформлюються в пологовому будинку

Президент України Володимир Зеленський доручив реалізувати проект “еМалятко” до 1 січня 2020 року.

Як повідомляє у вівторок прес-служба президента України, в Офісі президента України під головуванням глави держави Володимира Зеленського відбулася нарада з питань реалізації комплексних електронних послуг, пов’язаних з народженням дитини і оформленням відповідних документів.

“Я з самого початку говорив, що йду в президенти, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг або “Держава в смартфоні” є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих і масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проект “еМалятко” до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі виникаючі бар’єри”, – сказав Зеленський під час наради.

Радник президента України Михайло Федоров зазначив, що проект “еМалятко” – унікальний не тільки в Україні, але і в світі. “Наш проект передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою. Проект є дуже складним і комплексним, і ми з самого початку хочемо задати високі стандарти управління ним”, – сказав він.

За словами Федорова, профільні центральні органи виконавчої влади до 7 серпня повинні підготувати галузеві плани та визначити керівників підпроектів, а вже 9 серпня відбудеться обговорення загального плану реалізації проекту.

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Проект “еМалятко” передбачає, що за однією заявою одразу в пологовому будинку можна буде отримати 10 держпослуг: 1) державна реєстрація народження дитини; 2) реєстрація місця проживання дитини, що народилася; 3) призначення допомоги при народженні дитини; 4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; 5) реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; 7) походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; 8) визначення приналежності дитини до громадянства України; 9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 10) призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Реалізація електронного проекту “еМалятко” передбачена указом президента України “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг” і передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів – з 37 до одного.

Реалізація ініціатив відбудеться за підтримки міжнародних проектів, зокрема, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проекту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) і проекту EU4PAR (ЄС).

Джерело – interfax

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