Режисер-фанат Путіна висунув зухвалий ультиматум Україні

Російський режисер, директор концерну «Мосфільм» Карен Шахназаров, підтримує путінську окупаційну політику, заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

Крім того, в якості прикладу він навів досвід Франції, яка свого часу відмовилася від Алжиру. Маячну ідею пропагандист озвучив в ефірі пропагандистської програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим»



«Я згадую ось 50-ті роки минулого століття. Важка ситуація склалася у Франції в часи де Голля, коли Алжир, який тоді був французькою провінцією, не колонією, з мільйоном французів збунтувався, почалася війна. У Франції було потужне рух правих націоналістів. Треба сказати де Голль тоді проявив себе як справжній лідер – він задавив їх і відмовився від Алжиру. Він вивіз мільйон французів, які народилися там. Це була частина Франції в той час», – почав підводити розмову до безглуздим пропозицією Шахназаров.

«До чого я це все говорю? До того, що треба все-таки визначатися Україні. Звичайно, Україна-це великий уламок радянської і Російської імперії, одержаний в результаті дурниці російських політиків, які відштовхнули цю частину. Тепер Україні треба насамперед визначатися – або вона робить мононаціональну державу, але тоді вам треба по-доброму відмовитися від тієї частини суспільства, яка не хоче з вами бути, або вам потрібно зберігати багатонаціональний характер з орієнтацією на Росію. Іншого шляху немає!» – виклав свої імперські фантазії пропутінський режисер.

Він висловив упевненість в тому, що Україна не зможе перебувати в двох векторах розвитку одночасно, оскільки це нібито закінчиться її зникненням.

«І там, і тут не можна перебувати. Рано чи пізно вас життя призведе до розділу вже історично. Це буде набагато гірше», – загрозливо підсумував одіозний Шахназаров.