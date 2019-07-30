Росія стягнула до кордону з Україною важке озброєння

Росія в період з кінця червня до середини липня стягнула до кордону з Україною Бтри і гармати.

Як передає «Радіо Свобода», відповідну інформацію вдалося зібрати в результаті публікацій користувачів соціальних мереж і окремих ресурсів в Росії.

Озброєння має ознаки тривалого збереження на складах. Примітно, що види техніки є досить старими, їх в армії РФ вже міняють на нові аналоги.

На першому знімку — залізничні платформи з бронетранспортерами в Ростовській області.

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«Вигоріла на сонці фарба корпусів може вказувати на тривале зберігання десь на військовій базі. Про те, що техніка знята з консервації, свідчить і відсутність бортових номерів і тактичних знаків. Це стара модель, БТР-70, яку в ЗС Росії майже повністю замінили більш нові БТР-80», — сказано в повідомленні.

Також у місті Новочеркаськ (50 км від кордону України) був помічений ешелон з великими гарматами, ймовірно гаубицями. Вони візуально мали ознаки тривалого зберігання. Аналогічне озброєння, гаубиці Д-30, на початку липня фотографували на Південному Уралі в Челябінську.

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Знімки інших гармат на залізничних платформах в кінці червня опублікувало регіональне видання DonDay. Мова йде про протитанкових 100-мм гармати Т-12 «Рапіра», які зараз у російській армії також замінюють новими модифікаціями. Повідомлялося, що ешелон з військовою технікою був помічений у місті Зверево — в 17 км від неконтрольованого Україною ділянки кордону Луганської області.