У Зеленського анонсували приватизацію українських держбанків

В Офісі президента України анонсували масштабну приватизацію, яка орієнтована, насамперед, на банки. Її метою є залучення в Україну великих іноземних фінансово-банківських груп.

Таку заяву зробив заступник голови ВП Олексій Гончарук.

«Банки повинні бути продані насамперед. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну», — сказав він.

За його словами, для досягнення цього необхідна демонстрація економічного зростання, незалежності банківського регулятора, яким є Нацбанк, і налагодженої роботи судової системи.

Олексій Гончарук зазначив, що майбутній Кабмін змушений вирішити велику і всеосяжну приватизацію, яка може торкнутися навіть «Укрзалізниці» та «Укрпошти».

За планом приватизації чотирьох державних банків України, який оголосили в минулому році, вони повинні бути продані до 2022 року.

Зараз держбанками є «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» і «Приватбанк».