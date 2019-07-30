Закопала біля будинку: на Волині військовослужбовець по-звірячому вбила немовля

У місті Устилуг (Волинська область) жінка-військовослужбовець-жінка вбила свою новонароджену дитину.

Як передає прес-служба обласної прокуратури, увечері 29 липня медики повідомили поліції, що в лікарню поступила породілля з кровотечею, але без дитини.

На наступний день правоохоронці недалеко від місця проживання жінки виявили закопане тіло новонародженої дівчинки, замотане в поліетилен і тканина.

«Враховуючи, що жінка є військовослужбовцем, досудове розслідування у кримінальному провадженні буде здійснювати Державне бюро розслідувань», — сказано в повідомленні.

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.