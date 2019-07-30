«Гітлер живе в їхній голові!» Цимбалюк жорстко висловився про росіян

Гріхи, в яких сучасні росіяни намагаються звинуватити Україну, насправді притаманні їм самим і щільно вкоренилися в їх свідомості.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube, ділячись враженнями від спілкування з учасниками опозиційного мітингу в Москві 27 липня.



«Я підходжу до однієї бабусі і кажу: «Здрастуйте, я Рома з українського агентства. Можна з вами поговорити? А що ви тут робите, що тут відбувається?». Вона дивиться на мене і каже: «Ви своєю Україною займайтеся, у вас Гітлера прославляють!». Це я все веду до того, чи стає більше людей, які усвідомлюють, що Росія є винуватцем тих подій (у Криму та на Донбасі. – Ред.). Та їм плювати!» – обурився він.

Цимбалюк наголосив, що насправді в подібні фейки про Україну вірять практично всі росіяни, незалежно від віку. Аналогічна ситуація склалася і з підтримкою окупації чужих територій, яку поголовно схвалює населення країни-агресора.

«Таких бабусь, яка чомусь вважає, що у нас Гітлера прославляють, дідусів і не тільки їх, а й людей різного віку, дуже багато. Тому я і кажу, що якщо ти будеш з ними говорити, вони в кінцевому підсумку скажуть: «Ми на Донбасі, Крим наш, бо ми боремося з Гітлером». Те, що цей Гітлер живе в їх голові або російському телевізорі, – це сувора реальність», – резюмував Цимбалюк.