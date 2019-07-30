Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко і одеського судді Шепітко можуть висунути звинувачення за статтею «завідомо неправомірні рішення», — джерело

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк все заперечує і вважає, що всі звинувачення він зуміє відбити в суді.

Як пише главред «Цензор.НЕМАЄ» Юрій Бутусов у статті «Як голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк управляє державою з кабінету голови адміністративного суду», про це повідомили джерела в правоохоронних органах.

У грудні 2019-го, як повідомляють джерела Цензор.НІ, в цей кабінет до одного з найбільш впливових і могутніх судової влади судді Вовка агенти НАБУ встановили підслуховуючі пристрої. Санкцію на прослушку дало управління спецрозслідувань Генпрокуратури. І протягом шести місяців Вовка писали — він кілька разів ретельно перевіряв кабінет, фахівці моніторили ситуацію, але нічого не виявили, на радість технікам НАБУ.

Вовк, за матеріалами НАБУ, втрутився не тільки в роботу ВККС — раніше він неодноразово своїми рішеннями намагався призупинити роботу НАБУ, і цим, очевидно, накликав на себе особливий інтерес відомства. У справі депутата Розенблата ОАСК виносив заборона детективам на проведення прослуховування і спостереження. ОАСК виніс рішення, що директор НАБУ Ситник втручався у вибори в США. Проти Вовка, Аблова, Погибниченко з Окружного адміністративного суду Києва, а також проти судді Шепітко з суволровского суду Одеси можуть бути висунуті звинувачення за статтею 375 — «Завідомо неправомірні рішення».