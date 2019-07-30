У Коблево чоловік підпалив себе під час готування шашлику: момент потрапив на відео

На Миколаївщині в селищі Коблево турист підпалив себе під час розпалювання мангали для шашликів.

Інцидент стався на базі відпочинку. Компанія чоловіків вирішила посмажити шашлик на мангалі, але один з відпочиваючих сильно розплескав рідина для розпалювання вогню. Частина займистого кошти потрапила йому на плавки і тканина вмить спалахнула.

У паніці чоловік почав тікати і гасити вогонь руками. У соцмережах очевидці пишуть, що він отримав 25% опіків тіла.