Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Коблево чоловік підпалив себе під час готування шашлику: момент потрапив на відео

31.07.2019

На Миколаївщині в селищі Коблево турист підпалив себе під час розпалювання мангали для шашликів.

Інцидент стався на базі відпочинку. Компанія чоловіків вирішила посмажити шашлик на мангалі, але один з відпочиваючих сильно розплескав рідина для розпалювання вогню. Частина займистого кошти потрапила йому на плавки і тканина вмить спалахнула.

У паніці чоловік почав тікати і гасити вогонь руками. У соцмережах очевидці пишуть, що він отримав 25% опіків тіла.

Читайте також:   Порошенко у змові з Ахметовим продовжують руйнувати Україну: з'явилися незаперечні дані, «план працює»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *